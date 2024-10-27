مسؤولة أممية: سكان شمال غزة مهددون بالموت

قالت مسؤولة إنسانية رفيعة المستوى في الأمم المتحدة إن "جميع سكان شمال غزة مهددون بالموت"، وأن ما تقوم به القوات الإسرائيلية في المنطقة "المحاصرة" لا يمكن السماح باستمراره.

وأصدرت جويس مسويا، الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أحدث تحذير حول تدهور الأوضاع، مشيرة إلى أن المستشفيات تعرضت للقصف واشتعلت النيران في الملاجئ. وأضافت: "تم فصل الأسر، ويتم أخذ الرجال والأولاد في شاحنات".

واتهمت مسويا القوات الإسرائيلية بـ"الاستخفاف الفاضح بالإنسانية" في الوقت الذي تلاحق فيه من تصفهم بالمسلحين من حماس الذين يعيدون تنظيم صفوفهم في أجزاء من شمال غزة.

وكانت إسرائيل قد حذرت مرة أخرى بأنه على جميع السكان في شمال غزة بإخلاء المنطقة.