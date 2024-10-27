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تقرير: واشنطن كانت متأهبة لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين حال فشل الهجوم على إيران

وكالات
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 12:08 م | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 12:08 م

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أسطولا من المقاتلات الأمريكية كان متأهبا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين حال فشل الهجوم على إيران.

وقالت إذاعة جيش الإحتلال: "قامت إسرائيل والولايات المتحدة بتنسيق خطة لإنقاذ الطيارين في حالة فشل الهجوم".

وأضافت: "لم يهاجم الأمريكيون إيران بأنفسهم، لكن أسطولًا من طائرات القيادة المركزية الأمريكية كان متأهبا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وتابعت: "إذا كانت هناك حاجة للإنقاذ، كان الأمريكيين سيقومون به نظراً لقدراتهم العالية في المنطقة".

ومع ذلك، أشار الإذاعة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أعد "خطة مستقلة لإنقاذ الطيارين دون مساعدة أمريكية".

وفجر أمس، أعلن جيش الاحتلال شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح "لمحاولات مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، بينما أدى الهجوم إلى مقتل 4 جنود إيرانيين وفق بيان للجيش الإيراني.

وكان مسئول أمريكي رفيع المستوى قد أكد أن واشنطن لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران.

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