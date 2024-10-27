 إصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بطلق ناري داخل سيارة في فرنسا - بوابة الشروق
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إصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بطلق ناري داخل سيارة في فرنسا

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
باريس (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 6:51 م | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 6:51 م

تعرض طفل يبلغ من العمر 5 سنوات لطلق ناري؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في فرنسا.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة رين الواقعة شمال غربي فرنسا، اليوم الأحد، إن الطفل، حسب ما تردد، أصيب برصاصتين في الرأس أثناء وجوده داخل سيارة والده.

وكان والد الطفل يعتزم إيصاله إلى والدته مساء أمس السبت من حي في مدينة بريتون، حيث جرى بالفعل حادث إطلاق النار في الصباح، بينما كان أفراد ملثمون يتجولون في الشوارع.

وقال والد الطفل إن سيارة كانت تلاحقه أثناء الرحلة.

ولم تتضح في البداية الظروف والخلفية الدقيقة للحادث.

ويحقق مكتب المدعي العام في الاشتباه في محاولة قتل.


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