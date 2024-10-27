رئيس مركز القدس للدراسات: إسرائيل تسير بمبدأ اقتل اليوم وستحصل على السلام غدا

قال أحمد رفيق، رئيس مركز القدس للدراسات، إن عائلة منفذ عملية الدهس في تل أبيب، تشكك في رواية الشرطة الإسرائيلية، وأكدت أن صاحب الواقعة لم يسيطر على الشاحنة التي يقودها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن عائلة منفذ العملية، تقول إن منفذ الحادثة شخص لديه أمراض نفسية وجسدية مختلفة.

وذكر أحمد رفيق، أن المسئولين الإسرائيليين، يظنون أن ما حدث صباح اليوم هو عملية مخططة، وعلى خلفية أمنية قومية، وردا على ما يحدث في قطاع غزة من عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الإسرائيليين يفكرون بطريقة مختلفة عن العرب، معلقا: "يدعمون فكرة اقتل اليوم وستحصل على السلام غدًا".

وأردف: "تم إبعاد غزة وتجريدها من قوتها العسكرية، ونتنياهو يريد أن يعلن النصر المطلق واستسلام حركة حماس، وإضعاف حزب الله".