قصف صاروخي من لبنان على الجليل الغربي

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أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تسجيل إصابة خطيرة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على منزل ببلدة طمرة في الجليل الغربي.

وقالت الإذاعة في وقت سابق إن الجليل استهدف برشقة صاروخية مكثفة من لبنان، ما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية شمال شرق المنارة بطائرة بدون طيار "درون" انقضاضية، وأكد أنه أوقع قتلى وجرحى.

بدورها، قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها تقدمت بشكوى جديدة لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لارتكابها مجازر بحق المدنيين وتفجير قرى جنوبي لبنان.