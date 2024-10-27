قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الغرور الإسرائيلي لا مبرر له؛ فهو غرور قائم على حماية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، وعلى أساطيلها وحاملات طائراتها والدعم الأوروبي والأمريكي غير المحدود.

ولفت خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، إلى خسارة الكيان المزعوم ربع تريليون دولار خلال الحرب على غزة، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال لم تكن لتحقق أي شيء لولا دعم أمريكا، قائلا: «لو خرجت أمريكا من الحرب؛ فأنت لم تحقق أي شيء وانتصارك محدود للغاية؛ لكنك تصور الموضوع، وكأنك انتصرت في الحرب العالمية الثانية».

ورد على تصريحات نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، التي رأى فيها أن إسرائيل هي «الذراع الطولي» القادرة على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط، متسائلا هل إسرائيل وحدها من تمتلك ذراعا طولى؟، موضحا أن هناك جيوشا قوية في المنطقة تصل أيضا إلى أي مكان في إسرائيل وكل مكان في الشرق الأوسط.

وأكد بأن «الذراع الطولي» ليست ميزة إسرائيلية استثنائية، أو وصفه بـ «الجيش الذي لا يقهر» كما يروجه البعض بسذاجة، مشددا أن «تهديدات إسرائيل للمنطقة فارغة ولا أساس لها.. وما لم ينعم الشعب الفلسطيني والمنطقة بالأمن؛ فلن تنعم إسرائيل بالأمن».

واختتم المسلماني، حديثه مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني، قائلا: «الشعب الفلسطيني يصمد صمودا عظيما في مواجهة الكارثة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، والدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال».