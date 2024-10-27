محمد ثروت يشكر المايسترو وليد فايد بعد نجاح ليلة عبد الوهاب في موسم الرياض

حرص الفنان محمد ثروت على توجيه الشكر للمايسترو وليد فايد، بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل "ليلة عبد الوهاب" ضمن فعاليات موسم الرياض، مع فرقة الموسيقيين.

وعبر ثروت عن امتنانه لفايد عبر حسابه على "انستجرام" قائلاً: "كل الشكر والتقدير للمايسترو الرائع وليد فايد على قيادته الفريدة التي أبهرت الوطن العربي كله، وشهادتي فيه أكيد مجروحة، لأننا نتعاون مع بعض لأكثر من ٣٠ سنة في رحلتنا الفنية".



وأضاف ثروت: "وليد فايد هو وكل الأساتذة الموسيقيين المبدعين إخوتي وأولادي، كانوا السبب الرئيسي في حالة الإتقان والسلطنة التي عاشها الفنانين والجمهور الحاضر في الحفل، والجمهور التي تابعنا عبر شاشات التلفزيون في كل أنحاء العالم، قدروا يطلعوا بجودة تليق بأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وأبدعوا في نقل روح موسيقاه الخالدة".

وكان الفنان محمد ثروت قد شارك حفل "ليلة عبدالوهاب" ضمن فعاليات موسم الرياض، بأغنية "امتى الزمان يسمح يا جميل" للراحل محمد عبدالوهاب، والتي قدم مقاطع منها بصوته وبدون موسيقى وسط تفاعل الحضور فور صعوده على خشبة المسرح، كما غنى محمد ثروت أغنية "أهواك" من ألحان عبدالوهاب والتي غناها العندليب الراحل عبدالحليم حافظ في فيلم "بنات اليوم".