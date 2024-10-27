رئيس الجزائر: قطاع غزة يتعرض لإبادة كاملة الأركان

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن قطاع غزة يشهد إبادة كاملة الأركان، مؤكدا أهمية التوصل إلى هدنة.
وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته القاهرة: "جئت إلى مصر في زيارة أخوية ودية للتنسيق والتشاور مع أخي الرئيس السيسي".
وأضاف الرئيس الجزائري: "مصر دولة كانت مساندة لكل الشعوب التي كانت تسعى للتحرر من الاستعمار".
وتابع: "مصر ساندت الجزائر وكانت حاملة لشعلة القومية العربية لكل الدول الساعية للاستقلال الوطني"، مؤكدا أن "العلاقات بين الدولتين على أحسن ما يرام ويوجد تفاهم تام ورغبة في التعامل واستثمارات جديدة".