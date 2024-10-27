رئيس الجزائر: قطاع غزة يتعرض لإبادة كاملة الأركان

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أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن قطاع غزة يشهد إبادة كاملة الأركان، مؤكدا أهمية التوصل إلى هدنة.

وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته القاهرة: "جئت إلى مصر في زيارة أخوية ودية للتنسيق والتشاور مع أخي الرئيس السيسي".

وأضاف الرئيس الجزائري: "مصر دولة كانت مساندة لكل الشعوب التي كانت تسعى للتحرر من الاستعمار".

وتابع: "مصر ساندت الجزائر وكانت حاملة لشعلة القومية العربية لكل الدول الساعية للاستقلال الوطني"، مؤكدا أن "العلاقات بين الدولتين على أحسن ما يرام ويوجد تفاهم تام ورغبة في التعامل واستثمارات جديدة".