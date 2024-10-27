 فتوح: اقتحام مستشفى كما عدوان جريمة حرب تعبر عن الحقد والتعطش للقتل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتوح: اقتحام مستشفى كما عدوان جريمة حرب تعبر عن الحقد والتعطش للقتل

وفا
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 3:56 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 3:56 ص

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن اقتحام مستشفى كمال عدوان وقصفه، وقتل العشرات من المرضى والجرحى، واعتقال الكادر الطبي، وتدمير جميع محتويات المستشفى، جريمة حرب تعبر عن الحقد الايديولوجي والتعطش للقتل، وعدم وجود أي ضوابط أخلاقية لدى جيش الاحتلال الإرهابي.

وأشار فتوح في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، إلى أن هذه الجريمة تؤكد أن عدد الشهداء في الشوارع وحول المستشفى صادم ومرعب، مجددا استغاثته ونداءه للعالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية التدخل لوقف المجازر وحرق البيوت والحصار المفروض منذ 22 يوما، والسماح للفرق الطبية الدخول وإخلاء الشهداء والجرحى


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