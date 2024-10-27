أفاد مراسل قناة «الشرق» للأخبار في القدس، بأن مستشفيات شمال تل أبيب علقت العمليات «غير العاجلة» للتعامل مع مصابي «حادث الدهس»، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي أرسل فريق إنقاذ للتعامل مع الحادث.

وأضاف مراسل القناة أن «حادثة الدهس شمال تل أبيب تزامنت مع نزول ركاب إحدى الحافلات»، مشيراً إلى أن الحادثة استهدفت محطة حافلات مركزية.

ونقلت «يديعوت أحرنوت» عن الرئيس التنفيذي لهيئة الإسعاف الإسرائيلي، قوله إن الحادث الذي وقع عند مفترق غليلوت، أسفر عن إصابة 37 شخصًا، بينهم 5 في حالة خطرة.

وأشارت الهيئة إلى «إجلاء 16 مصابًا من موقع الحادث»، لافتة إلى أن «فرق الإطفاء والإنقاذ مستمرة في إنقاذ المصابين والمحاصرين».

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 50 شخصًا غالبيتهم من الجنود، إثر اصطدام شاحنة بمحطة حافلات شمال تل أبيب.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس شمال تل أبيب، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الحادث على أنه «هجوم ذو خلفية قومية».