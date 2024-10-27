تحدث محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن موقف الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق من تجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد تاو مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث تحيط التكهنات بموقف اللاعب من الاستمرار مع القلعة الحمراء في ظل عدم التجديد حتى الآن.

وعما إذا كانت هناك مفاوضات قد حدثت مع اللاعب للتجديد، أكد رمضان في تصريحات عبر قناة "الأهلي"، أن الفريق كان بصدد خوض أكثر من مباراة هامة في الفترة الأخيرة ومن ثم بقي الملف مؤجلا.

وأضاف: "لعبنا مرتين أمام الزمالك في السوبر الأفريقي، ثم السوبر المحلي، وكذلك مباراة سيراميكا، وأيضا تنتظرنا مباراة العين الإماراتي".

وواصل: "لو أنني تحدثت مع اللاعب وفشلت المفاوضات سيؤثر ذلك بالسلب عليه، ومن ثم كان الأفضل أن ننتظر إلى ما بعد مباراة العين ونرى ما سيحدث".