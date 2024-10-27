مجلس وزراء الصحة العرب يدعم لبنان في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، اليوم الأحد، بأن مجلس وزراء الصحة العرب أصدر قرارا بشأن تقديم الدعم والمساعدات العاجلة إلى الشعب اللبناني لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، ودعم القطاع الصحي اللبناني لتعزيز قدراته على استيعاب المصابين والجرحى جراء هذا العدوان.

وأشارت السفيرة أبو غزالة إلى أن الأمانة العامة قامت بتحويل مبلغ الدعم الذي أقره المجلس إلى وزارة الصحة العامة اللبنانية لتوفير احتياجاتها العاجلة والفورية من مستلزمات طبية واحتياجات خدمات الطواري الطبية.

وأفادت بأن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية قد قامت بتعميم قوائم الاحتياجات التي تلقتها من وزارة الصحة العامة اللبنانية على الدول الأعضاء للعمل على توفيرها ودعمها في هذه الظروف الصعبة وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني.

وأشارت السفيرة إلى أنه وفقاً لتقارير وزارة الصحة العامة اللبنانية فقد تم تسجيل 55 اعتداء على المستشفيات من بينها 36 استهداف مباشر للمستشفيات، وإقفال 8 مستشفيات بشكل قسري والعمل الجزئي في 7 مستشفيات، بالإضافة إلى الاعتداءات على الجمعيات الإسعافية الذي بلغ 201، مضيفة أن القطاع الصحي اللبناني يعاني ويواجه العديد من التحديات جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

كما تقدمت السفيرة أبو غزالة بالشكر إلى الدول الأعضاء لتقديمها الدعم إلى لبنان في ظل ما تمر به من أوضاع غير مسبوقة، كما حثتهم على الإستمرار في دعم لبنان للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن العدوان الإسرائيلي، ولتعزيز نظامه الصحي، ودعت المؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة تقديم الدعم العاجل للقطاع الصحي في لبنان