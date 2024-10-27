ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، أجندة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بحميع المحافظات، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 2 نوفمبر، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

القوافل الثقافية تجوب المحافظات

يشهد هذا الأسبوع استمرار القوافل الثقافية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا لنشر التوعية والقيم الإيجابية، وتتضمن محاضرات وورش وعروض فنية، تزامنا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تبدأ الفعاليات من محافظة الإسكندرية بقافلة ثقافية تستمر حتى غدا الاثنين بمدرسة بنجر ٥ الابتدائية بمدينة برج العرب، بالإضافة إلى قافلة أخرى تقام بمحافظة الشرقية بدءا من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

السامر يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة "الكاتب المصري"

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، حفل توزيع جوائز مسابقة "الكاتب المصري"، جائزة الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني، المعنية بالدراما المسرحية في فرعي التأليف والإعداد عن أصل غير مسرحي، كما يتضمن الحفل تكريم المشاركين بالمرحلة الثالثة من ورشة اعتماد المخرجين الجدد، المقامة على مسرح السامر بالمجان حتى ٣٠ أكتوبر الحالي ويقوم بالتدريب خلالها المخرجين عصام السيد، وناصر عبد المنعم.

لقاءات مع أبطال نصر أكتوبر

وتقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات استمرارا لاحتفالات نصر أكتوبر المجيد، حيث يستضيف قصر ثقافة بورسعيد غدا الاثنين، العميد يسري عمارة بطل حرب أكتوبر، في تمام الثامنة مساءً، بالإضافة إلى تقديم أوبريت غنائي استعراضي في اليوم التالي، وفي محافظة شمال سيناء ينظم قصر ثقافة العريش صالونا ثقافيا بحضور المؤرخ سعيد العيسوي في تمام السابعة مساء، كما يقيم قصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية احتفالية كبرى في اليوم نفسه، في تمام السادسة مساء.

أفلام مجانية بقصر السينما

ويعرض قصر السينما بجاردن سيتي عددا من الأفلام المجانية العربية والأجنبية على مدار الأسبوع، يعقب بعضها ندوات نقدية، وذلك في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.

هذا وتحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية بمشاركة لفيف من النقاد والمثقفين، بالإضافة إلى عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والورش الفنية، والاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للتراث السمعي البصري، وعيد الطفولة، وغيرها.