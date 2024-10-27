الأهلي يكشف كواليس العفو عن كهربا وعودته للتدريبات

كشف محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي كواليس العفو عن كهربا لاعب الفريق وعودته للتدريبات بعد الأزمة التي وقعت قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري

وكان محمد رمضان، المدير الرياضي للأهلي قد قرر، قبول الاعتذار الذي تقدم به اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عما بدر منه عقب المباراة الأولى في بطولة السوبر المصري، والسماح له بالانتظام في التدريبات مع زملائه، على أن تكون مشاركته في المباريات وفقًا لرؤية المدير الفني.

وقال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حارس الأهلي" عبر قناة النادي: "كهربا قام بالاعتذار لكولر في التدريبات بعد العودة من الإمارات وطلب فتح صفحة جديدة مع المدرب، والمدير الفني تقبل الأمر بكل ترحاب وجميع اللاعبين رحبوا باللاعب وكانت هناك روح جميلة في التدريبات لذلك انتهى الأمر".

وأضاف: "لن ننظر للماضي في عقوبة كهربا فالأمر انتهى بعقاب اللاعب ثم العفو عنه وعودته للتدريبات، والجميع رأى الروح الجميلة في التدريبات بين المدرب واللاعب وزملائه لذلك أغلقنا الأمر وعفونا عنه فالروح الجماعية هي التي تقود للبطولات والإنجازات".

وتابع: "سعيد للغاية بتعاطف لاعبي الفريق مع كهربا، لذلك قررت تخفيض العقوبة إلى 500 ألف جنيه بعد الفوز بكأس السوبر وهو ما وعدت به اللاعبين بعد طلباتهم مني بالعفو عنه".

وأتم: "كهربا ظهر بشكل جيد في التدريبات وبروح جديدة ومن الوارد أن يكون في قائمة مباراة العين الإماراتي وفقا لرؤية مارسيل كولر المدير الفني".