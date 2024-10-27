 جيش الاحتلال يعترض مسيرتين أطلقتا من لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعترض مسيرتين أطلقتا من لبنان


نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 8:08 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 8:08 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أنه اعترض مسيرتين دخلتا المجال الجوي الإسرائيلي.

وذكرت الخدمة الصحفية بالقوات الإسرائيلية إن المسيرتين عبرتا الحدود من جهة لبنان وتم إسقاطهما.


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