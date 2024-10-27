جيش الاحتلال يعترض مسيرتين أطلقتا من لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أنه اعترض مسيرتين دخلتا المجال الجوي الإسرائيلي.
وذكرت الخدمة الصحفية بالقوات الإسرائيلية إن المسيرتين عبرتا الحدود من جهة لبنان وتم إسقاطهما.