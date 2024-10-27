المرشد الإيراني: لا ينبغي تضخيم الهجوم الإسرائيلي أو التقليل منه

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، إلى عدم التضخيم من الهجوم الإسرائيلي على بلاده فجر السبت، أو التقليل منه.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن «المسئولين عليهم أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة وإرادة إيران للكيان الصهيوني».

شرارت دو شب پیش رژیم صهیونیستی نه باید بزرگنمایی شود و نه کوچک‌انگاری. باید خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم بخورد. باید قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشور را به آنان فهماند. — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) October 27, 2024

وشنت طائرات ومسيّرات إسرائيلية هجوما على مواقع عسكرية إيرانية في محافظات طهران وخوزستان وعيلام، استمر نحو 4 ساعات، لكن إيران أكدت تصديها للهجوم، وأنه لم يسفر إلا عن أضرار وصفتها بالمحدودة.

وتعتبر هذه الهجمات ضمن سلسلة من تبادل القصف بين إسرائيل وإيران، وأثارت منذ أشهر مخاوف من حرب إقليمية شاملة.

وفي وقت تقول فيه إيران إن الضربات ضد المواقع العسكرية تسببت في مقتل ضابطين، تشير التقارير الأولية إلى أن الهجمات كانت أكثر محدودية مما كان متوقعاً.



