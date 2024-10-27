وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ نظيره الأمريكي بنجاح الضربات على إيران

قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن يوآف جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بنجاح الضربات الإسرائيلية على إيران وناقش "الفرص الاستراتيجية" التي قد تنجم عن ذلك.

وأضاف المكتب "جالانت ناقش التقييمات المبدئية المتعلقة بنجاح الضربات التي استهدفت منشآت تصنيع صواريخ ومنظومات صواريخ سطح جو وقدرات جوية إيرانية"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال البيان "الوزير جالانت ناقش أيضا الفرص الاستراتيجية التي نجمت عن الإنجازات التي تحققت في العمليات على الجبهتين الشمالية والجنوبية" في إشارة للقتال في لبنان وقطاع غزة.

وأمس، أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 4 من افراده، وذلك بعد إصابتهما إثر عدوان إسرائيلي على أراضيه.