مسؤولة بالصليب الأحمر: الوضع في شمال قطاع غزة مروع

وصفت مسؤولة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت الوضع في مناطق شمال قطاع غزة بـ"المروع".

وقالت نائبة رئيس بعثة الصليب الأحمر في غزة، ستيفاني إيلر، في إيجاز صحفي يوم السبت إن أوامر الإخلاء الحالية والقيود المستمرة على إيصال الإمدادات الحيوية أدت إلى إجبار المدنيين الباقين على مواجهة ظروف "مروعة".

وأضافت إيلر "صدرت أوامر للمستشفيات بالإخلاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان محتمل للخدمات الطبية للعديد من المدنيين الذين لا زالوا هناك، بينما تعاني تلك المستشفيات من نقص حاد في الموارد مع استمرار تدفق المصابين والمرضى إليها".

وأوضحت أن العديد من المدنيين غير قادرين حاليا على التحرك إما لأنهم عالقون وسط القتال أو بسبب الدمار الذي نجم عنه أو نتيجة للمرض والإعاقات الجسدية، مضيفة أن الوضع يزداد تعقيدا بسبب تعليمات الإخلاء غير الواضحة.

وطالبت إيلر ببذل المزيد من الجهود لضمان الوصول الآمن لأفراد الجهات الإنسانية والطبية لمن هم بحاجة للمساعدة في مدينة غزة وشمال القطاع.