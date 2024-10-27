«دنيا العبد» يشارك في الدورة الرابعة للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

يشارك الفيلم الروائي القصير "دنيا العبد" بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالمهرجان المصري الأمريكى للسينما والفنون فى دورته الرابعه برئاسة الكاتب الصحفى صفوت يوسف.



تدور أحداثه الفيلم، حول دنيا التي تعمل فى إحدى الشركات، ولا تتقاضى مرتب، ومع هذا لم تعترض أو تطلب الحصول على مرتبها، بل وتعمل بجد واجتهاد، في خنوع تام.

الفيلم مأخوذ عن قصة" المغفلة" للكاتب أنطون تشيخوف، سيناريو وحوار محمد نور، إخراج أحمد عابدين، وبطولة كل من سارة الشرقاوى، محمود سليمان، فرج حسين، محمود موافى، وإبراهيم كابونجا.

جدير بالذكر أن المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، أعلن مؤخرا عن تكريم الفنان محمود حميدة في حفل افتتاح دورته الرابعة التي تحمل شعار" دورة الأحلام- نيويورك بتتكلم عربي"، وهو الحفل الذي سيقام يوم 8 نوفمبر المقبل.