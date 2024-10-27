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أعداد جريدة الشروق
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مسئول: القوات الروسية تحبط محاولة توغل عبر الحدود من أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية
كييف (أ ب)
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 9:53 م | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 9:53 م

قال مسئول محلي، اليوم الأحد، إن القوات الروسية أحبطت محاولة أخرى عبر الحدود من جانب أوكرانيا للتوغل داخل جنوب غربي روسيا، بعد أشهر من شن كييف هجوما جريئا على روسيا التي لا تزال تبذل جهودا لوقفه.

قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز، إن "مجموعة مسلحة" حاولت، اليوم الأحد، اختراق الحدود بين أوكرانيا ومنطقة بريانسك الروسية، لكن تم دحرها.

ولم يوضح بوجوماز، ما إذا كان جنود أوكرانيون هم من نفذوا الهجوم المزعوم، لكنه قال مساء اليوم الأحد إن الوضع "مستقر وتحت السيطرة" من جانب الجيش الروسي.

ولم يصدر أي إقرار بوقوع هذا الهجوم أو رد فعل فوري من جانب المسئولين الأوكرانيين.

وتقع منطقة بريانسك بجوار إقليم كورسك، حيث شنت أوكرانيا هجوما مفاجئا في السادس من أغسطس، ما أثار قلق الكرملين وشكل أكبر هجوم على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت مجموعتان غامضتان هما: فيلق المتطوعين الروس وفيلق روسيا الحرة، قد أعلنتا مسئوليتهما عن توغلات سابقة في منطقتي بيلجورود وبريانسك في روسيا.


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