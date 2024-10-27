قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن الإنجازات التي يحققها العدو الإسرائيلي - إن وجدت - هي إنجازات بطعم الفشل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة مباشر»، ليل السبت، إن ارتكاب جيش الاحتلال للمجازر في شمال قطاع غزة يؤكد فشله الحقيقي ويدلل أنه لم يستطع تحقيق أي من أهدافه على مدار أكثر من عام بتهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول كسب الوقت لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن الحرب في قطاع غزة تحولت إلى حرب استنزاف.

وأشار إلى تلقي جيش الاحتلال ضربات موجعة للقوات التي تحاول اختراق الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى ضربات في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد استعادة حزب الله توازنه وفشل الاحتلال في محاولة حسم الحرب على لبنان من الأسبوع الأول.

وشدد أن العدو «لم يحقق أية إنجازات حقيقية أو استراتيجية»، بل يواجه حرب استنزاف في غزة، وضربات موجعة في لبنان، وفشل في الرد على إيران، مضيفا أنه مع ذلك يتبجح بالحديث عن تحقيق النصر المطلق وإعادة تشكيل الشرق الأوسط.