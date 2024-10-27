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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية

الشهيد صبري أحمد
الشهيد صبري أحمد

نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 3:04 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 3:07 ص

استشهد شاب، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن الشاب صبري سامر أحمد (23 عاما) من قرية عزون عتمة، أصيب بعيار ناري خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، وجرى نقله إلى مستشفى قلقيلية، حيث وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب إسلام جميل عودة (29 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، في حارة السلام شرق طولكرم، واحتجز الاحتلال جثمانه.

وباستشهاد الشابين أحمد وعودة، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 762 شهيدا، بينهم 166 طفلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6300.


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