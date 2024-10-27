مهرجان البحرين السينمائي يعلن عن أسماء المكرمين بدورته الرابعة

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن أسماء الشخصيات المكرمة بدورته الرابعة، التي ستقام في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل، بمجمع مراسي جاليريا، وهم: الفنان الكويتي محمد المنصور، والفنانة البحرينية مريم زيمان، والفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم.

وأوضحت إدارة المهرجان أن اختيار الفنان الكويتي محمد المنصور للتكريم في هذه الدورة جاء تقديرا لمشاركته في بطولة أول فيلم خليجي "بس يا بحر"، الذي تم إنتاجه عام ١٩٧٢، بالإضافة إلى مشاركته في بعض الأفلام السينمائية العربية، ومنها: "ظلال الصمت"، و"ذئاب لا تأكل اللحم"، و"القادسية".

بينما جاء تكريم الفنانة البحرينية مريم زيمان تقديرا لمسيرتها الفنية الثرية، ودعمها للسينما البحرينية، وفازت زيمان بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان السينما الخليجي، الذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في شهر أبريل الماضي، عن دورها في الفيلم البحريني "ماي ورد".

ويأتي تكريم الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم تقديرا لتجسيدها أدوار البطولة في عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، ومنها: "زائر"، و"حكاية بحرينية".

وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم الفنانتين البحرينيتين مريم زيمان وفاطمة عبد الرحيم جاء بمثابة تجسيدا واقعيا لشعار الدورة الرابعة، وهو: الاحتفاء بفن صناعة الأفلام "لها"، والذي يعكس بدوره أهمية دور المرأة في تطوير المشهد السينمائي، مما يصب في خدمة قضاياها بشكل عام، وفي تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية في عيون العالم.