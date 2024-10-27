ضبط المتهم بالتعدي على سيدة عجوز بالمنيا

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهم بالتعدي على سيدة عجوز بالمنيا، عقب تداول مقطع فيديو يظهر خلاله تعدى شخص بالضرب على سيدة مُسنة بالمنيا.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله شخص يكبل سيدة مسنة ويتعدى عليها بالضرب بمدينة مطاى بالمنيا.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بالمنيا). وبحوزته "عصا"، واعترف بارتكاب الواقعة لقيام السيدة المسنة بإثارة الذعر بين أطفال المنطقة محل سكنه كونها تعاني من مرض نفسي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة، وإيداع السيدة المذكورة بإحدى المستشفيات النفسية لتلقى الرعاية اللازمة.