شعبة مواد البناء تستعرض أسباب تراجع أسعار الحديد: انخفض بقيمة 2500 جنيه

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار الحديد كان بداية من 7 أكتوبر الجاري بقيمة 2500 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أنَّ هذا الانخفاض في الأسعار يأتي لعدة أسباب، أهمهما انخفاض الأسعار العالمية للخامات وتوفير الدولار لأصحاب المصانع والشركات لشراء المواد الخام من الخارج.

وأوضح أن أحد الأسباب في انخفاض أسعار الحديد يأتي بسبب رغبة المصانع العمل بكامل طاقتها وتحريك السوق وأن يكون هناك إقبال من المطورين للبدء في المشروعات خلال الفترة الحالية.

وتابع: «تزايد الإقبال على الحديد يأتي بسبب تراجع الأسعار بعض الشيء»، مؤكدًا أن المصانع الكبيرة للحديد تعمل بالغاز في حين لم ترتفع أسعار الغاز خلال الفترة الأخيرة، بينما مصانع الأسمنت تعمل بالفحم.

وأكد أن هناك بعض القطاعات التي ترفع الأسعار بناءً على ارتفاع أسعار النقل، لكنه أوضح أن ارتفاع أسعار النقل ليس له علاقة أو تأثير كبير في زيادة أسعار المنتجات.