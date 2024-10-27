حماس تشيد بعملية دهس الجنود الإسرائيليين في تل أبيب

أشادت حركة حماس، اليوم الأحد، بعملية دهس الجنود الإسرائيليين في مدينة تل أبيب بإسرائيل، واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان، إن عملية الدهس البطولية تعد ردا طبيعيا على الجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، مضيفة أن "الشعب الفلسطيني مستمر في تحدّيه لآلة القتل والإرهاب وأنه على عهده بمواصلة مسيرة المقاومة حتى كسر إرادة العدو ودحره، وتدفيعه ثمن جرائمه الوحشية".

وحثت حماس الفلسطينيين على تنفيذ مزيد من عمليات التصدي والاشتباك ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين حتى نيل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كانت إسرائيل أعلنت إصابة 35 إسرائيليا إثر عملية دهس نفذها سائق شاحنة فلسطيني بالقرب من قاعدة جليلوت العسكرية في تل أبيب صباح اليوم، فيما بادرت شرطة الاحتلالالإسرائيلي بإطلاق النار عليه وتحييده.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لحربه واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وقتل جيش الاحتلال حوالي 42 ألفا و924 فلسطينيا، وأصاب أكثر من 100 ألف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس السبت.