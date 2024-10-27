الجيش اليمني: إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين جنوب مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "إن دفاعات الجيش والمقاومة اسقطت مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في الجبهات الجنوبية لمأرب".

ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعقيب حول ذلك.

وتسيطر قوات الجيش على معظم أجزاء محافظة مأرب النفطية، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء من أطرافها.

يأتي هذا مع استمرار توقف القتال بشكل نسبي في معظم جبهات القتال في البلاد، وفي ظل استمرار المحاولات الأممية والدولية في الدفع بعملية السلام لوقف إطلاق النار في اليمن بشكل شامل، وإنهاء الصراع المستمر بين قوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، منذ نحو عشر سنوات.