رئيس الجزائر: نبذل كل ما في وسعنا بمجلس الأمن لوقف الإبادة في غزة

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن بلاده تبذل كل ما في وسعها بمجلس الأمن لمحاولة الوصول إلى حل بشأن الوضع في غزة، أو على الأقل وقف الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الأحد، أن موقف بلاده لم ولن يتغير إزاء فلسطين، مؤكدا أن الحل الجذزي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

في سياق آخر، أوضح تبون أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت الأوضاع في دول الجوار، متحدثًا عن ليبيا قائلًا إن الحل لا يكون إلا ليبيًّا ليبيًّا وذلك من خلال الانتخابات.

واستقبل الرئيس السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.