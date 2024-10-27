إسلام إبراهيم يحتفي بردود الفعل على شخصية «رشدي» أول AI بالدراما التليفزيونية

أبدى الفنان إسلام إبراهيم سعادته بردود الفعل التي حققها مؤخرا، بعد التفاعل الكبير الذي حدث بين الجمهور وبين شخصية رشدي التي لعبها ضمن أحداث مسلسل "تيتا زوزو"، باعتباره أول فنان يجسد تطبيق خيالي للذكاء الاصطناعي، الـ Ai.

وشارك إسلام بعض الآراء حول أداءه بالمسلسل، منها منشور طويل وصفه فيه صاحبه بأنه فنان استثنائي، قلما يجود به الزمان، وأنه ممثل يجيد أداء كل الأدوار، ومن الظلم حصره في الأدوار الكوميدية، وأشار لدور إسلام في مسلسل "مطعم الحبايب" الذي يذاع على إحدى المنصات الرقمية، وقدم فيه إسلام دور الشيف بشندي، وهي شخصية تجمع بين كل ألوان التمثيل من كوميديا وتراجيديا بسلاسة كبيرة، إضافة لأداءه لأول شخصية Ai، التي قدمها بشكل غير متوقع، خطفت قلوب الأطفال.

كما أشادت المخرجة شيرين عادل، مخرجة تيتا زوزو، بأداء إسلام، وبكلام الناس عنه، وقالت له: أنت فنان كبير، ربنا يكرمك ويوفقك ويسعدك، ودائما ناجح ومتألق ومكسر الدنيا.

وعلق إسلام: أقسم بالله أنا بكيت، أنا كل ده، ربنا يسعدك ويجبر خاطرك، ويا رب دايما أبقى عند حسن ظنكم، أنا والله باجتهد وبسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى، وعارف أني مش هاخد أكتر من نصيبي، اللهم لك ألف حمد وشكر.

يذكر أن مسلسل "تيتا زوزو" تأليف محمد عبدالعزيز، وبطولة إسعاد يونس، وإسلام إبراهيم، ونور محمود، ومحمد الكيلاني، ومحمود البزاوي، وغيرهم، وهو من إخراج شيرين عادل.

أما مسلسل "مطعم الحبايب" فهو بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، وغيرهم من الفنانين، والعمل كتابة: مريم نعوم وورشة سرد، ومن إخراج عصام عبدالحميد.