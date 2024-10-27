قال وزير المهجرين اللبناني، الدكتور عصام شرف الدين، إن العدوان الإسرائيلي على لبنان استهدف أكثر من 50 قرية في الجنوب، ومنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وشمال البقاع، بالإضافة إلى قرى أخرى في مختلف أنحاء لبنان.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية للجزيرة مباشر، أن «ما لا يقل عن ثلث الشعب اللبناني أصحبوا من النازحين»، بالإضافة كذلك إلى 200 ألف سوري كانوا يقيمون في جنوب لبنان.

وأوضح أن عدد النازحين تجاوز 1.5 مليون نازح، مشيرا إلى أن لجنة الطوارئ وهيئة الإغاثة المؤلفة من الوزراء المعنيين تحاول حل مشاكل النازحين، باعتبارها جزءا أساسيًا من الصمود في وجه العدو الإسرائيلي الذي يحاول كسر الإرادة اللبنانية عن طريق خلق بيئة تفتقر إلى مقومات الحياة.

ونوه أن هيئة الإغاثة وفرت مراكز إيواء، بالإضافة إلى تجلي الوحدة الوطنية في فتح المنازل للعائلات النازحة في جميع المحافظات اللبنانية.

وأعلن عن استقبال سوريا 160 ألف نازح لبناني خلال 10 أيام من القرى المدمرة في الجنوب، مضيفا أن 400 ألف سوري مقيم في لبنان عادوا إلى بلادهم.

ولفت إلى توفير الحكومة السورية مراكز إيواء وجميع مستلزمات الحياة للعائلات النازحة، مختتما بالتأكيد بأن بوادر النصر بدأت تظهر خلال الأيام الخمسة الأخير على العدو في أرض الميدان.