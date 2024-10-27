وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 54 مسيرة في خمس مناطق خلال يوم واحد

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 54 مسيرة أوكرانية في خمس مناطق روسية خلال يوم واحد.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن الوزارة قولها إنه تم إسقاط المسيرات في مناطق بيلجورود، وليبيتسك، وأوريول، وبريانسك، وكورسك.