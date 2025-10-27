 ضبط شخص حاول غسل 90 مليون جنيه من تجارة العملة - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 12:45 م
ضبط شخص حاول غسل 90 مليون جنيه من تجارة العملة

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 12:39 م

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائى متهم بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

