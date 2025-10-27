قال الدكتور سامي محمد عمار، مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، إنه تم تنظيم قافلة توعوية وعلاجية في قرية 27 التابعة لإدارة الحمام البيطرية، تم خلالها الكشف وإجراء العمليات البيطرية لإجمالي 3497 رأسًا من الحيوانات، بالإضافة إلى توزيع 500 كيلو علف دواجن على المربين، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.

وأكد "عمار"، في بيان اليوم الاثنين، أنه بمشاركة أساتذة وباحثي كلية الطب البيطري وخبراء وأطباء مديرية الطب البيطري، تم تنظيم القافلة للتوعية والمساعدة البيطرية للمربين وأصحاب المزارع الحيوانية والداجنة، وجرى خلالها التوعية بأهمية التحصينات الدورية والتغذية السليمة للحيوانات والدواجن، وأهمية الفحص البيطري عند ظهور أي أعراض اشتباه بمرض، خاصة مرض الحمى القلاعية وأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وجاءت أعمال القافلة على النحو التالي: "تجريع 1160 رأس أغنام وماعز، تجريع 390 رأس أبقار وجاموس وكشف على 950 حالة باطنة، ومعالجة 8 حالات التهاب ضرع وجراحة".

كما تم خلال القافلة، معالجة 15 حالة التهاب جلد، معالجة 8 حالات عرج، وإجراء 28 حالة غسيل رحم، ومعالجة 15 حالة تأخر الحمل، وتجريع 160 رأس خيول، ومعالجة 195 حالة طفيليات خارجية.

فيما تم رش 80 حالة ضد القراد والحشرات الخارجية، معالجة 400 حالة أمراض دواجن، ومعالجة 8 حالات باطنة في الخيول، معالجة 12 حالة تلبك معوي وسوء هضم، وعلاج 64 حالة ديدان كبدية وديدان كرشة، وحالة غرغرينا في الضرع، ومعالجة 3 حالات خراج في الأبقار.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة أسهمت في رفع الوعي الصحي لدى المربين وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، بما يعزز الأمن الغذائي في المحافظة.