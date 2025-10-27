 أنقرة.. أردوغان وستارمر يرأسان اجتماعا موسعا عقب لقاء ثنائي - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 8:57 م القاهرة
أنقرة.. أردوغان وستارمر يرأسان اجتماعا موسعا عقب لقاء ثنائي

أنقرة/ الأناضول
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 7:58 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 7:58 م

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، اجتماعا موسعا بين مسؤولين من البلدين، في أنقرة.

وعقب لقاء ثنائي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، انتقل أردوغان وستارمر إلى جلسة مباحثات موسعة على مستوى الوفود، بحسب مراسل الأناضول.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار جولر، ومدير مكتب الرئيس حسن دوغان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، وسفير تركيا لدى لندن عثمان قوراي أرطاش، وكبير مستشاري الرئيس للشئون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش، وقائد القوات الجوية ضياء جمال قاضي أوغلو.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل ستارمر إلى أنقرة في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بقاعدة "مرتد" الجوية، وزير الدفاع التركي يشار جولر.


