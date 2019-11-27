 فيديو.. لحظة انفجار مصنع للكيميائيات بولاية تكساس الأمريكية - بوابة الشروق
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فيديو.. لحظة انفجار مصنع للكيميائيات بولاية تكساس الأمريكية

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 6:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 6:47 م

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة انفجار مصنع للكيميائيات بولاية تكساس الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام، أن الانفجار الذي وقع في مدينة بورت نيتشز، تسبب في تكسير النوافذ واهتزاز المباني المجاورة.

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