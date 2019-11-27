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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة انفجار مصنع للكيميائيات بولاية تكساس الأمريكية.وذكرت وسائل إعلام، أن الانفجار الذي وقع في مدينة بورت نيتشز، تسبب في تكسير النوافذ واهتزاز المباني المجاورة.