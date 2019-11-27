تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الخميس، فعالية تضامنية بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 ليكون يوماً عالمياً لتأكيد التضامن مع كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها "القدس".

وأكد بيان صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أن إحياء هذه الفعالية الهامة بمقر الجامعة، يأتي تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى التضامن والدعم الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، ورسائل من الدولة العربية تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية، حيث يشارك فيها سفراء الدول العربية بالقاهرة ومندوبوها الدائمون لدى الجامعة العربية، والأمناء العامون المُساعدون بالجامعة العربية، وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدة لدى مصر، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلو المنظمات والهيئات الدولية، والاتحادات العربية، ولفيف من الشخصيات العامة المصرية والفلسطينية.

وأضاف البيان أن الفعالية ستتضمن إلقاء كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، من قِبَل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والعراق "رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري"، ومصر وفلسطين، والجزائر، كما تتضمن الفعالية كلمات للأمم المتحدة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر ، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي قصير بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، كما سيقوم الأمين العام للجامعة العربية وعدد من السفراء بافتتاح معرض وثائقي يقدم صورة تاريخية لمدينة القدس منذ العصر الحجري وحتى العصر اليوناني بما يدحض كل الادعاءات الإسرائيلية بيهودية القدس وبشهادة الأدلة الأثرية من الأبنية والمشغولات الفنية والمدافن والنقوش الكنعانية التي تثبت أن القدس عربية منذ سبعة آلاف عام.