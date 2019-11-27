جمارك بورسعيد تحبط محاولتي تهريب طائرة تنصت ومقذوفات طلقات نارية

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد محاولتي تهريب طائرة تنصت وتجسس وعدد من مقذوفات الطلقات النارية الفارغة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بمجمع السيارات ببورسعيد، تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي لشركة استيراد عبارة عن 100 طرد قطع غيار سيارات مستعملة واردة من أستراليا.

وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود طائرة آلية توجه لاسلكيا بالريموت كنترول مزودة بكاميرات تصوير ومجهزة لتركيب دائرة إلكترونية وغير واردة بالمستندات.

وأوضح أنه تم الاشتباه أيضا في حاوية واردة من الأردن بها 470 كرتونة هدايا وخردوات بوزن 10.508 طن ، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 90 كوبا زجاجيا شفافا مثبتا بكل منه مقذوف طلقات نارية فارغة.

وأشار إلى أن يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.