إنذار خطأ من الرادار يغلق بشكل مؤقت البيت الأبيض والكونجرس في أمريكا

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فرد أمن يفحص المنطقة حول البيت الابيض في واشنطن. تصوير: جوناثان ارنست - رويترز.

أغلقت السلطات البيت الأبيض بشكل مؤقت يوم الثلاثاء عقب ما وصفه مسؤول أمريكي بإنذار خطأ عن حدوث انتهاك للمجال الجوي.

وأُغلقت الطرق الواقعة على مسافة قريبة ولم تسمح السلطات بدخول أحد المجمع كما جرى إغلاق مبنى الكونجرس الأمريكي بشكل مؤقت. ولكن أعيد فتح كلاهما فيما بعد.

وقالت قيادة الدفاع الجوي الأمريكية الشمالية في بيان إنها ردت على ”واقعة ” في المنطقة المحيطة بواشنطن المعروفة باسم منطقة قواعد الطيران الخاصة.

وأضافت أنها‭‭ ‬‬“أصدرت تعليمات لطائرات تابعة لقوات خفر السواحل الأمريكية بالتحري عن الأمر وتم حل المسألة دون وقوع حوادث“.

وقال مسؤول أمريكي شريطة عدم نشر اسمه إنه لم يتم رصد أي طائرات وإن الحادث ربما نجم عن إشارة خطأ ظهرت على جهاز رادار حساس.

والإغلاق لدواع أمنية أمر معتاد حول البيت الأبيض. ولم يكن لدى جهاز الخدمة السرية تعليق على المسألة.