ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الكونغو الديمقراطية إلى 41 شخصا

ارتفع عدد ضحايا فيضانات الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والصعق بالكهرباء في الكونغو الديمقراطية حتى الآن إلى 41 شخصا على الأقل.

وقال "نيرون مبونجو" نائب محافظ بلدية مونت نغافولا - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء - إن الأضرار المادية والبشرية جسيمة، كما إن حصيلة الضحايا لا زالت مؤقتة.

وأضافت الشبكة أن الأحياء الشعبية الواقعة على أطراف العاصمة كينشاسا، لا سيما "كيزينسو" و"ليمبا" و"مونت نغافولا" هي الأكثر تضررا.

وكان مسؤول في بلدية "ليمبا" جان نساكا قد قال أمس الثلاثاء إن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 15 شخصا على الأقل وتسببت في حدوث أضرار جسيمة.. مشيرا إلى احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.

يذكر أن الكونغو الديمقراطية تعاني من وباء الإيبولا الذي تفشى في نهاية يوليو 2018 وفي 18 أكتوبر الماضي، بلغ عدد الحالات في البلاد 3228 وتوفي 2157 شخصا.