حملات مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع بأسيوط

شنت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط حملات مفاجئة للرقابة على الأسواق وتشديد والتأكد من سلامة السلع المقدمة للمواطنين، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة في الشوارع، والتي تعمل علي تعطيل الحركة المرورية، وتضفي وجهة غير حضارية علي المركز.

وقال يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، إنه تم شن عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والحواجز التي تعوق حركة المارة والسيارات في الشارع الجديد، وعلى طريق أسيوط – سوهاج أمام مجلس المدينة ومزلقان محطة السكة الحديد بمشاركة نواب ومساعدي رئيس المركز، ومسئولي الإشغالات والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأكد على استمرار حملات التفتيش والرقابة وإزالة الإشغالات والتعديات، وتوجيه الإنذارات لأصحاب المحلات بالإلتزام، وعدم إشغال الطريق أمام المحلات الخاصة بهم وتوقيع العقوبات الرادعة علي المخالفين.