 ولي العهد السعودي يصل إلى الإمارات - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي يصل إلى الإمارات

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 4:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 4:40 م

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إلى أبوظبي في زيارة لدولة الإمارات يترأس خلالها الجلسة الثانية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي خلال الزيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وكبار المسؤولين الإماراتيين.

وكان الديوان الملكي السعودي قال في بيان صحفي اليوم: "بناءً على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ، فقد غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم ، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة"


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