مؤسسة النفط الليبية تعلن وقف الإنتاج بحقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي، وذلك بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة.

وقال المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقع المؤسسة الإلكتروني: "لقد تعرّض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمّع سكني داخل الحقل مخصّص لموظفي المؤسسة".

أضاف: "تم نقل جميع مستخدمي المؤسسة المتواجدين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم، غير أنّهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم العادية، وسيبقى الإنتاج متوقفا إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كافّة الأفراد العسكريين من منطقة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط".