إعدام 7 أشخاص لإدانتهم في حادث الهجوم على مقهى ببنجلاديش منذ 3 أعوام







قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إنه صدر حكم بإعدام سبعة من المسلحين الإسلاميين لإدانتهم بالتورط في الهجوم الذي وقع بدكا عاصمة بنجلاديش منذ أكثر من 3 أعوام.

وقد أسفر الهجوم الذي وقع عام 2016 عن مقتل 20 مدنيا من الأجانب والسكان المحليين.

وقال ممثل الادعاء "عبد الله ابو" إن محكمة خاصة معنية بقضايا مكافحة الإرهاب أصدرت الحكم اليوم بإدانة المتهمين بتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام أسلحة والقتل وتمويل الإرهاب.

وأضاف أنه تم تبرئة شخص واحد.

وكان 9 إيطاليين و7 يابانيين وهندي وأمريكي واثنين من مواطني بنجلاديش قد لقوا حتفهم في الهجوم الذي نفذه المتشددون في مطعم "هولي ارتسان"، الذي يتردد عليه الأجانب والسكان المحليين في حي جولشان الدبلوماسي في دكا في الأول من يوليو 2016.

وقد لقى اثنان من رجال الشرطة حتفهما قبل أن تقتحم قوات الكوماندوز العسكرية المطعم، وتنهى الحصار الذي استمر 11 ساعة، وقد قتل الكوماندوز 5 مسلحين وشريكا لهم خلال عمليتهم لتحرير الرهائن.