صحيفة: المجموعة المالكة لمانشستر سيتي بصدد بيع حصة قيمتها 500 مليون دولار لشركة أمريكية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة أن مجموعة سيتي لكرة القدم، مالكة نادي مانشستر سيتي الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بصدد بيع حصة قيمتها 500 مليون دولار لشركة سيلفر ليك الأمريكية للاستثمار المباشر.

وقالت الصحيفة إن سيلفر ليك ستشتري أكثر من عشرة في المئة من المجموعة التي تسيطر عليها أبوظبي، مضيفة أن من المتوقع صدور إعلان رسمي في هذا الصدد قريبا وربما اليوم الأربعاء.

وأفادت فايننشال تايمز بأن خلدون المبارك رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم وإيجون دوربان الشريك الإداري لسيلفر ليك وقعا الاتفاق يوم السبت. وأضاف التقرير أن أبوظبي تخطط للاحتفاظ بحصة الأغلبية في المجموعة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن شركة الاستثمار المباشر الأمريكية تعتزم الإبقاء على حصتها لنحو عشر سنوات لكنها قد تسعى أيضا للتخارج عبر طرح عام أولي أو بيعها لمستثمر خاص آخر.‭‭‭ ‬‬‬

‬‬‬وكانت سيلفر ليك قد فاتحت أيضا أندية أوروبية وإنجليزية أخرى لكرة القدم منها تشيلسي اللندني.

وحقق سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إيرادات بلغت 535.2 مليون جنيه إسترليني (686.66 مليون دولار) في 2018-2019، في خامس عام على التوالي من الربحية والحادي عشر تواليا من تسجيل نمو في الإيرادات في ظل ملكية أسرة أبوظبي الحاكمة له. وفاز النادي العام الماضي بثلاثة ألقاب محلية في إنجاز لم يسبق له تحقيقه.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مجموعة سيتي لكرة القدم ولا من سيلفر ليك.