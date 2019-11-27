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لاعب المنتخب السعودي: الكرة عاقبتنا أمام الكويت

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 10:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 10:50 م

اعترف عبد الاله سعد المالكي لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بأن فريقه كان بإمكانه أن يحقق نتيجة أفضل في مباراة الكويت بدلا من الخسارة 1/3 ، التي وصفها بأنها غير مستحقة.

وقال المالكي في تصريحات صحفية بعد المباراة "لقد عاقبتنا كرة القدم عندما لم نستغل الفرص السهلة أمام مرمى المنافس ،فتلقينا الخسارة وهذا يحدث عندما لا تسجيل اهداف فأنت تتلقى الأهداف فورا".

وأضاف "في بداية المباراة أتيحت لنا فرصتان ،لو سجلنا منهما لتغيرت النتيجة تماما ولما كانت نهاية المباراة بهذه الصورة على الإطلاق".

وطالب المالكي زملاءه بنسيان مباراة الكويت تماما، مشيرا إلى أنها أصبحت من الماضي للتركيز فيما هو قادم وتقديم الأفضل بداية من مباراة البحرين في الجولة الثانية.

وتابع قائلا "علينا أن نحسن من أدائنا في المباريات المقبلة ،ونحاول الظهور بصورة مغايرة، ونعد جماهيرنا بأننا لن ندخر أي جهد على الإطلاق للظهور بشكل أفضل يسعدهم".


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