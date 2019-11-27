رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة تتعهد للأوروبيين بقيادة جديدة حيوية

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، "أورزولا فون دير لاين"، للأوروبيين بقيادة جديدة وحيوية للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وقالت السياسية الألمانية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الأربعاء إن المواطنين سيستشعرون قريبا "إن أوروبا تحرز تقدما ملحوظا في حماية المناخ والرقمنة وتطرح مقترحات جديدة في قضية الهجرة ذات الأمد الطويل".

وقبل تصويت البرلمان الأوروبي على تشكيل مفوضيتها الجديدة اليوم، طلبت "فون دير لاين" من النواب الدعم، قالت: "إذا كنا نريد المضي قدما في أوروبا بمشروعات كبيرة مثل حماية المناخ والرقمنة، فإن ذلك يتطلب استعدادا للتنازلات من كافة الأطراف".

من ناحية أخرى، لا ترى فون دير لاين أن وصول ألمانيا مجددا إلى قمة المفوضية الأوروبية لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما يثير مخاوف من هيمنة أكبر عضوة وأقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، قائلة: "لا أعتقد أن ألمانيا تثير مثل هذه المخاوف... كل رؤساء الدول والحكومات رشحوني لهذا المنصب. أعتبر نفسي أوروبية".

يُذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي رشحوا وزيرة الدفاع الألمانية السابقة على نحو مفاجئ لأعلى منصب في الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي، وذلك ضد رغبة البرلمان الأوروبي، الذي كان يريد رؤية أحد أبرز المرشحين للكتل الحزبية في انتخابات البرلمان الأوروبي رئيسا للمفوضية.

وتم انتخاب فون دير لاين لهذا المنصب بأغلبية ضئيلة في البرلمان الأوروبي.

وأتمت فون دير لاين تشكيل فريق مفوضيتها الأسبوع الماضي، وإذا حصل الفريق على تأييد غالبية النواب في البرلمان الأوروبي خلال تصويت اليوم، يمكن للمفوضية الجديدة أن تتولى العمل رسميا اعتبارا من الأحد المقبل (أول ديسمبر).