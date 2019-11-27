الصين وسورينام تتفقان على رفع العلاقات بينهما إلى شراكة تعاون استراتيجية

اتفقت الصين وسورينام، اليوم الأربعاء، على رفع العلاقات بينهما إلى شراكة تعاون استراتيجية.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال محادثات مع رئيس سورينام ديزي بوتيرس اليوم في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين: "إن سورينام هي أول دولة كاريبية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 43 عاما، ظل البلدان يدعمان ويفهمان ويثقان في بعضها البعض".

وأضاف أن العلاقات بين الصين وسورينام تحتل مكان الصدارة في العلاقات بين الصين ودول الكاريبي منذ فترة طويلة، ويمكن اعتبارها نموذجا للمعاملة الودية والمتساوية بين الدول الكبيرة والصغيرة.

وأشار إلى أن تطور العلاقات الثنائية يمر بمرحلة مهمة، معربا عن استعداد الصين للعمل مع سورينام لاغتنام الفرصة للتعاون في بناء "الحزام والطريق" لدفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى.