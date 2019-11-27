وقفة تضامنية للمئات من النساء بالزمالك للمطالبة بالحفاظ على مكتسبات المرأة بقانون الأحوال الشخصية الجديد

نظم المئات من السيدات وعضوات الجمعيات النسائية وقفة تضامنية بمنطقة الجزيرة بالزمالك، للمطالبة بالحفاظ على مكتسبات المرأة وحقوقها في قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقرر مناقشته في مجلس النواب.

وطالبت المشاركات في الوقفة بضرورة ضمان حقوق المرأة في النفقة بعد الطلاق وبحث طرق إلزام الرجل بها وعدم التهرب من دفعها، مع ضرورة وضع معايير لتقدير النفقة بما يتوافق مع الظروف المعيشية للمرأة وأبنائها.

ودعت المشاركات في الوقفة إلى ضرورة التصدي لما أسموه بـ"محاولات الالتفافـ على حق المرأة في نفقة العدة، مشددات على ضرورة أن ينص القانون الجديد على هذه الحقوق، كما شددن على ضرورة أن ينص القانون الجديد على حق المرأة في طلب الخلع وعدم الانتقاص من الحقوق التي حصلت عليها المرأة خلال السنوات الماضية.

كما طالبت عدد من السيدات بتعديل المواد الخاصة بحق الحضانة لتقديم ترتيب الجدة في الحضانة حفاظا على مصلحة الطفل، ولضمان حصوله على أفضل تربية.. داعيات إلى ضرورة تعديل مواد الرؤية أيضا لتضمن للأب والأم قضاء فترة مع الأبناء لضمان التنشئة النفسية السوية للأطفال.