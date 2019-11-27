«الأسرى الفلسطينيين»: تصريحات الاحتلال بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل على «إرهاب» إسرائيل

قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني قدري أبو بكر اليوم الأربعاء، إن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت حول احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم إعادتهم لعائلاتهم تفوح منها الكراهية والتطرف، ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم.

وأضاف أبو بكر - في بيان صحفي - "على العالم أن يتخذ موقفا حقيقيا وواضحا في مواجهة هذا الكيان الغاصب الذي يثبت يوما بعد آخر أنه كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضا وشعبا، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة".

وكان وزير جيش الاحتلال قرر عدم إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم، بغض النظر عن الفصيل الذي ينتمون إليه.

وبحسب القناة السابعة العبرية فإن بينيت أمر جيش الاحتلال بوقف كل عمليات إعادة جثامين الفلسطينيين إلى عائلاتهم.. وستتم إحالة هذا القرار الجديد قريبا، للتصويت عليه في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت).

ومنذ أسبوع ونصف التقت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس هادر جولدين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث صرح الأخير أنه لن يتم الإفراج عن جثث الشهداء من غزة حتى يتم إعادة الجنود.