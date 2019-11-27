افتتاح محطة تحلية المياه بقرية «بق بق» في السلوم

قال الدكتور خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه مطروح، إنه تم افتتاح محطة تحلية المياه بقرية "بق بق" بمدينة السلوم الحدودية بطاقة 100م٣، أمس؛ لتوفير مياه الشرب للأهالي، وذلك من خلال تحلية مياه بئر عميق على بعد 70م، مع دراسة توسعة المحطة وحفر بئر آخر، وجار إقامة سور حول المحطة،وأوضح أن المحطة جاهزة التشغيل التجريبي اليوم وبدء ضخ المياه للأهالي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية ميدانية أجراها محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة لمدينة السلوم، كما تفقد محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لمدينة السلوم محطة تحلية مياه البحر بالسلوم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، أن المحطة تعمل بطاقة 3500 م٣/يوم وجار زيادة طاقتها الـ4000م٣/يوم لخدمة اهالى المدينة والاعداد لافنتاحها خلال العيد القومى المحافظة ،مع دراسة توستعها إلى 10 آلاف م ٣ بعد عامين لاستيعاب الزيادة السكانية.

كذلك تم إفتتاح إدارة السلوم الاجتماعية الجديدة في إطار العمل علي تيسير الخدمات الاجتماعية لأهالي السلوم،وأوضح فتحى الجمل مدير التضامن الاجتماعى بمطروح أن المبنى الجديد مقام على مساحة 260م٢ بتكلفة 1.250مليون جنيه، كمرحلة أولى مع استكمال المرحلة الثانية بتكلفة 1.5 مليون جنيه ولها قاعة انتظار رجال وسيدات.